بالفيديو.. مستشار قانوني يُحذر النساء من طرق احتيال تستهدفهن بقطاع السيارات

كشف مستشار قانوني، بعضاً من طرق الاحتيال التي تتبعها بعض مكاتب استئجار السيارات في التعامل مع النساء.
وأوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن أبرز طرق الاحتيال هو عرض بعض المكاتب استخراج رخص المرور للنساء بمقابل مادي، مشيراً إلى أن تلك الحالة يصعب على الضحية الإبلاغ عن المخالفة في حال تعرضها للنصب؛ كونها شريكاً في أمر مُخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك طريقة أخرى للاحتيال من خلال قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بعرض سيارات فارهة للإيجار أمام السيدات بمبالغ قليلة مقابل توقيعها سند لأمر أو كمبيالة، موضحاً أن هذا الأمر غير قانوني ويهدف بعضها إلى الاحتيال والنصب.
محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي- يكشف طرق احتيال استخراج رخص القيادة ومكاتب استئجار السيارات@loweyrm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/xspBO9oPCk
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2020