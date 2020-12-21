“واتساب” يُتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية على الكمبيوتر قريباً

أتاح تطبيق “واتساب” لمستخدميه، إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة “ويب” المُخصصة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعام المقبل.
وبدأ التطبيق في طرح دعم الاتصال “الصوت والفيديو”، لمجموعة مختارة من المُستخدمين على سطح المكتب بأجهزتهم.
ويكون عمل تلك الميزة الجديدة من خلال فتح التطبيق نافذة منفصلة على الجهاز، عند تلقى المستخدمون صوتاً أو مكالمة من واتساب سواء عبر الويب أو عبر التطبيق لأجهزة الكمبيوتر. وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن تضع تلك الخطوة، “واتساب” بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو مثل “زووم” و”غوغل ميت”، خاصةً وأن الشركة تسعى لجذب التجار والشركات إلى تطبيق “واتساب بيزنس” أيضاً الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية.