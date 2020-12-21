انتهاء أزمة الغنام وحمدالله بعد اعتذار الأخير.. و"النصر" ينشر صورة تجمعهما

ذكرت مصادر، أن الأزمة التي وقعت بين لاعبي فريق النصر عبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام خلال مباراة الرائد انتهت بعد اعتذار المهاجم المغربي لزميله أمام جميع أعضاء الفريق.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، إن حمدالله بادر بالاعتذار إلى الغنام، وقبّل رأسه أمام اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، متعهداً بعدم تكرار الواقعة مجدداً.
وألمح نادي النصر إلى انتهاء الأزمة بين اللاعبين خلال الساعات الماضية، بعد نشره صورة تجمعهما على هامش وصول بعثة الفريق إلى مطار القيصومة.
ووصلت بعثة نادي النصر مساء أمس (الأحد) إلى مطار القيصومة؛ استعدادًا لمواجهة نادي الباطن اليوم (الإثنين)، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.