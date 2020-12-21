استشاري ينصح بأربعة أشياء لمنع انتشار السلالة الجديدة لـ”كورونا”

نصح استشاري متخصص في طب الأسرة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية خاصةً ارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد؛ لتجنب الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس “كورونا” المُستجد.
وقال استشاري طب الأسرة الدكتور فرحان العنزي، إن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا ولكن الالتزام بتلك التعليمات الوقائية مع التطعيم سيكون لها دوراً كبيراً في تحجيم انتشارها.
وأضاف بأنه لم يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة أشد خطورة أو ضراوة من حيث الأعراض ونسب الوفيات، مشيراً إلى أن اللقاحات الحالية فعالة أيضاً للوقاية من السلالة الجديدة بنفس نسبة الوقاية من السلالات المعروفة سابقاً لفيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.