بالفيديو.. طبيب ينقذ نعجة ألقاها صاحبها بجانب حاوية نفايات بعد مرضها الشديد

وثّق طبيب بيطري من خلال مقطع فيديو، لحظة عثوره على أغنام ألقاها صاحبها بالقرب من أحد صناديق القمامة بعد تعرضها لمرضٍ شديد، رغم بقاء إحداها على قيد الحياة.
وأظهر الفيديو، الطبيب البيطري جهاد الخراز وهو يساعد نعجة على قيد الحياة ويُقدم لها بعض الماء والأدوية حتى تتحسن حالتها.
ودعا من يربون الأغنام والماشية إلى عدم إلقائها حية وإن كانت قريبة من الموت.
شاهدت اليوم صدفة في طريقي منظر مُحزن 💔 وهو أن ترى حيوان مرمي عند النفايات وهو حي وإن كان مريض . حاول أن تنقذ هذه الأرواح إلى آخر لحظة. فنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم حقق لنا أسمى الرفق والرحمة بالحيوان . pic.twitter.com/bhoosWz5qV
— طبيب بيطري🇸🇦(جهاد إبراهيم الخراز) (@vet913) December 20, 2020
وفق “أخبار 24”.