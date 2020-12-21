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أخبار المناطق > بالفيديو.. طبيب ينقذ نعجة ألقاها صاحبها بجانب حاوية نفايات بعد مرضها الشديد
21/12/2020   8:12 ص

بالفيديو.. طبيب ينقذ نعجة ألقاها صاحبها بجانب حاوية نفايات بعد مرضها الشديد

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وثّق طبيب بيطري من خلال مقطع فيديو، لحظة عثوره على أغنام ألقاها صاحبها بالقرب من أحد صناديق القمامة بعد تعرضها لمرضٍ شديد، رغم بقاء إحداها على قيد الحياة. 

وأظهر الفيديو، الطبيب البيطري جهاد الخراز وهو يساعد نعجة على قيد الحياة ويُقدم لها بعض الماء والأدوية حتى تتحسن حالتها. 

ودعا من يربون الأغنام والماشية إلى عدم إلقائها حية وإن كانت قريبة من الموت. 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طبيب ينقذ نعجة ألقاها صاحبها بجانب حاوية نفايات بعد مرضها الشديد

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