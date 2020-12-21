ما السيناريوهات المتوقعة لتأثير سلالة كورونا الجديدة على فاعلية اللقاحات؟ مختص يجيب

أوضح مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد “إدوارد جينز”، أحمد سلمان، السيناريوهات المتوقعة لأثر السلالة الجديدة من فيروس كورونا على اللقاحات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 25 تحورًا في الفيروس تم تسجيلها خلال الفترة الماضية، وأغلبها في أماكن مختلفة في الفيروس، ولا تؤثر على “سبيك بروتين” بصورة جذرية.
وأضاف، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن اللقاحات تستهدف بروتين فيروس كورونا المسمى “سبيك” لكونه يوجد في أكثر من مكان بالفيروس، مؤكداً أن التغيير في هذا البروتين لا يتم بشكل سريع.
ولفت إلى أن السيناريو الأول لأثر السلالة الجديدة من الفيروس على اللقاح هو أنها لن تؤثر إطلاقا على اللقاحات، وذلك إذا كانت الطفرة الجديدة في الفيروس أثرت بشكل طفيف على بروتين “سبيك”.
أما السيناريو الآخر فهو أن الطفرة الجديدة أدت لتغير جذري في بروتين “سبيك” وحينها سيكون هناك احتمالان أولهما إما سيؤدي هذا التغير الجذري إلى جعل الفيروس غير قادر على إحداث العدوى، وسيكون ذلك في مصلحة اللقاحات أو سيؤدي التغير الجذري لتحورات خطيرة تجعل كل الأجسام المضادة لا تتعرف على أي جزء منها، وسيكون حينها الفيروس قادرًا على إحداث العدوى، مؤكداً أن فرص حدوث ذلك ستكون قليلة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة اكتشاف الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، من خلال دراسة تسلسل المادة الوراثية للفيروس وتحديد نسبة التحور فيها سواء كان في شفرة واحدة أو اثنتين أو أكثر من ذلك، ومدى تأثير ذلك على بروتين الفيروس، وبناءً على ذلك سيتحدد إذا ما كانت الطفرة بسيطة أم لا.
مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد “إدوار جينز” أحمد سلمان: إذا لم تؤثر الطفرة على بروتين الفيروس يظل اللقاح فعالاً#كورونا#كورونا_الجديد#بريطانيا#العربية pic.twitter.com/VOpXG1iRzM
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 21, 2020