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أخبار المناطق > “فودافون العالمية” تعلن إنهاء المباحثات مع “إس تي سي” لبيع 55% في “فودافون مصر”
21/12/2020   1:08 م

“فودافون العالمية” تعلن إنهاء المباحثات مع “إس تي سي” لبيع 55% في “فودافون مصر”

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أعلنت شركة فودافون العالمية اليوم الإثنين، إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” بشأن بيع حصتها البالغة 55% في “فودافون مصر”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون”، نيك ريد، في بيان للشركة، إن الشركة تعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، موضحاً أن ذلك سيُمكن “فودافون مصر” من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نموها في المنطقة الإفريقية.

يشار إلى أن شركة “إس تي سي” أعلنت في سبتمبر الماضي، انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع مجموعة “فودافون” للاستحواذ المحتمل على حصة المجموعة في شركة “فودافون مصر” والبالغة 55% دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، مع الإبقاء على الحوار مفتوحا. وفق “أخبار 24”.

“فودافون العالمية” تعلن إنهاء المباحثات مع “إس تي سي” لبيع 55% في “فودافون مصر”

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