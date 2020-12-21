تسريبات جديدة.. آيفون 13 بحزمة تعديلات وحل مشكلات الإصدار السابق

كشفت التسريبات التقنية مؤخرًا عن مواصفات هاتف “آيفون 13″، كما كشفت عن حله أبرز مشكلات الإصدار السابق، بحزمة تعديلات تقنية.
وقال المتخصص بتسريبات منتجات “آبل”، جون بروسر، وفقًا لـ “فوربس الأمريكية”، إن آيفون 13 سيزوّد بشاشة “إل تي بي أو”، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.
وأضاف أن الشاشة الجديدة ستجعل “آيفون 13” منافسا قويا للهواتف العاملة بنظام “أندرويد”، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.
وسيدعم الهاتف الجديد تقنية “واي فاي 6″، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن آيفون 13 سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرّف على المستخدم باللمس.