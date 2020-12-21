شيّع الكويتيون، اليوم (الإثنين)، جثمان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، بعد أداء صلاة الجنازة، ليوارى الثرى في مقبرة الصليبخات.
ونعى الديوان الأميري الكويتي أمس الأحد، وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر يناهز 72 عامًا.
وتقلد الراحل عدة مناصب، بينها المستشار الخاص لولي العهد، ووزير شؤون الديوان الأميري ووزارة الدفاع، وأسس دار الآثار الإسلامية، إضافة لكونه عضوًا فخريًا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان – نيويورك، وهو مؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.
وفق “أخبار 24”.