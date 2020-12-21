“الزكاة والدخل” تحصد جائزة أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية

حصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جائزة أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية، وذلك خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي.
ويأتي فوز الهيئة بهذه الجائزة على خلفية النجاح الذي حققته مبادرة “أكاديمية الزكاة والدخل” في عام واحد فقط من إطلاقها، فيما أكد محافظ الهيئة، سهيل أبانمي، أن الفوز بهذه الجائزة دليل على مساعي الهيئة الجادة في بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة.
ونوه بأن إدارة تطوير الكفاءات تتولى الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.