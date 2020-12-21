أنشأ مواطن في قرية عقدة التابعة لمنطقة حائل محمية طيور كمشروع استثماري لجذب السياح للمنطقة، مؤكداً أن مشروعه يعد واجهة سياحية جديدة بالمنطقة.
وأكد “ماجد”، خلال حديثه لبرنامج “اليوم” المذاع على “قناة الإخبارية”، أنه بصدد تطوير المحمية باستقطاب جميع أنواع الطيور، مضيفا أنه افتتح المحمية منذ 3 شهور.
ولفت إلى أن المحمية تحتوي على أنواع مختلفة من الطيور ومنها “طيور الحب، والزيبرا، والفلامنجو، والطاووس”، مضيفا أنه يمتلك من طيور الحب نحو 300 زمج. وفق “أخبار 24”.
ونوه بتطبيق فكرة الاستمطار وأصوات الرعد في محميته، والتي تجعل الزائر يعيش الأجواء الماطرة رغم سطوع الشمس.
فيديو | مواطن ينشئ محمية طيور خاصة كمشروع استثماري لجذب السياح في عقدة #حائل#برنامج_اليوم pic.twitter.com/BncCF8zVU4
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2020