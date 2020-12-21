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أخبار محلية > وزير التعليم يوجه باستمرار الدراسة عن بُعد للمبتعثين حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021م
21/12/2020   5:59 م

وزير التعليم يوجه باستمرار الدراسة عن بُعد للمبتعثين حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021م

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، باستمرار الدراسة عن بُعد للمبتعثين في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 2021م، وذلك بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن صرف المستحقات المالية مستمرة للمبتعثين فقط بدون المرافقين المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يرفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار للوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

كما تضمن التوجيه تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يوجه باستمرار الدراسة عن بُعد للمبتعثين حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021م

أخبار محلية
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