الأرصاد: الأمطار مستمرة من يوم غد وحتى الخميس على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الإثنين)، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءاً من يوم غد (الثلاثاء) إلى الخميس المقبل.
وأضاف أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة، وسيصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة من يوم الثلاثاء إلى الخميس على عدد من المناطق وهي الطائف وميسان والعرضيات، وأضم ومكة المكرمة، والجموم والكامل وجدة، ورابغ وخليص والليث والقنفذة.
كما تتأثر بهذه الأجواء بعض محافظات الباحة وعسير وجازان، وهي ممثلة في الباحة، وبلجرشي، والمندق والمخواة، وقلوة وبني حسن، والحجرة والقرى، ومحايل وبارق، ورجال ألمع والمجاردة، وأبها والنماص، وتنومة وبلقرن، وجازان وفرسان، وأبو عريش وصبيا، وبيش والطوال، فيفا والعارضة، وهروب والدرب، والخوية.
ولفت إلى أن الأمطار ستبدأ في الهطول خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين على الخرمة، ورنية والموية، وبريدة وعنيزة، ومعظم محافظات منطقة القصيم، وحفر الباطن والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، والقويعية، وفي منطقة الرياض تشمل، شقراء والغاط، والزلفى والمجمعة والدوادمي، وعفيف. وفق “أخبار 24”.
ونبه بأن تلك الأجواء ستسود يوم الأربعاء فقط في بعض محافظات الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة، وتحديداً المدينة المنورة والعيص وينبع وبدر ووادي الفرع والمهد، والحناكية وخبير، ومعظم مناطق حائل ورفحاء.