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أخبار محلية > وزير الصحة: فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19.. والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعته
21/12/2020   5:59 م

وزير الصحة: فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19.. والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعته

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ.

وأوضح الربيعة في حديث لقناة “الإخبارية”، أن القيادة حرصت على منع السفر حتى يتم فهم طبيعة هذا الفيروس المتحور، مشيرا إلى أن سرعة انتشار الفيروس تحت الدراسة حاليا.

وأضاف أن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال.

يشار إلى أن المملكة قررت أمس (الأحد) تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19.. والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعته

أخبار محلية
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