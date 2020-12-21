أرامكو: إضافة المملكة لشبكة منصات جوجل السحابية العالمية

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الإثنين، عن عقد شراكة مع شركة “جوجل” لتقديم الخدمات السحابية “جوجل كلاود” ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة.
وأكد نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي، أن البيانات تلعب اليوم دورًا رئيسيًا، مشددًا على أهمية توفّر بنية تحتية آمنة لحماية بياناتها، بما يمكنها من الاستفادة القصوى من هذه البيانات.
ويشمل الاتفاق إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية، وذلك كجزء من الاتفاقية التي وقعتها أرامكو مع الشركة الأمريكية، والتي ستقوم بدورها بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتُمكن هذه الاتفاقية الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها في الأسواق، بالإضافة إلى توفر منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية، كما تشمل الاتفاقية إنشاء شركة جديدة لتوفير حلول الخدمات السحابية للعملاء.