بالفيديو.. نزار باهبري يوضح مدى فعالية اللقاح المتاح ضد سلالة كورونا الجديدة

دى فعالية اللقاحات المتاحة حاليًا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج “ساعة شباب” على قناة “روتانا خليجية”، أن حديث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والدراسات الحديثة، أكدت فعالية اللقاح المتاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وأرجع ذلك إلى عدم وجود أي تغيير في الأحماض الأمينية الموجودة باللقاح، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلها فعالًا في مواجهة الشكل المتحور من الفيروس. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن خبراء في الاتحاد الأوروبي، قد أكدوا فعالية اللقاحات الموجودة عالميًا ضد السلالة الجديدة من الفيروس التاجي.
دكتور نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية:
اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا الموجودة في السعودية#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/0qlVaZ9BmM
— ساعة شباب (@sa3etshabab) December 21, 2020