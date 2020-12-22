أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، أنه أحياناً يبكي إذا فصل أحداً من منسوبي الوزارة، لافتاً إلى أنه يفعل ذلك حتى لا يقع الموظف بخطأ أكبر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم “الإثنين” عقب اجتماع آل الشيخ، بمدير عام فرع مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة، لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ خطتها.
وأضاف أنه يتمنى بأن لا يوقف أحدا من وظيفته، مشيراً إلى أنه إذا أخطأ شخص ووجد أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف يتم الاستغناء عنه، وأنه لا يفرح بفصل أحد ولكنهم يجبرونه على ذلك.
ولفت آل الشيخ أن القيادة مستمرة في العمل طوال اليوم لإيجاد وظائف تكفل رزق المواطن وإعطائه العمل اللائق به، مضيفاً بأنه لا يتمنى إيقاف أحد من وظيفته.
وفق “أخبار 24”.