“الدفاع المدني” يحذّر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الإثنين)، تنبيهاً بشأن ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد.
وأفادت المديرية بأن الحالة الجوية ستكون ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم، على أجزاء من مناطق: “الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية”.
وتتأثر تلك المناطق جرّاء الحالة الجوية بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول. وفق “أخبار 24”.
كما أهابت المديرية بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.