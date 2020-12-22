“الصحة العالمية”: كورونا المتحوّر ليس أكثر خطورة وهو تحت السيطرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل حتى الآن على أن فيروس “كوفيد 19” المتحوّر أكثر شراسة أو خطورة عند الإصابة به، وأنه تحت السيطرة.
وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناتان أن التحوّرات التي طرأت على الفيروس في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، لا تقلل من فاعلية اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات تغطي مجموعة من المتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس.
وبيّنت أن فيروس الإنفلونزا يتحور كل عام، وتجري سنوياً إعادة النظر في السلالة الطاغية بهدف تهيئة اللقاح للقضاء عليها، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لمنع تحوّرات أي فيروس، يتمثل في التركيز علي الحد من انتشاره. وفق “أخبار 24”.
من جهتها المديرة التقنية لجائحة كورونا ماريا فان كيركوف أبانت أن الفيروس المتغير موجود في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا والدانمارك وآيسلندا، فيما تدرس بقية البلدان ما إذا كان الفيروس المتحور وصل إليها.
وأضافت أن أعراض الفيروس المتحوّر التي أكدتها الدراسات السريرية حتى الآن، هي ذاتها مع الفيروس قبل التحوّر، منوّهةً بمتابعة المستجدات في الأسابيع المقبلة التي ستطلعنا على مزيدٍ من آثار هذا التغير.