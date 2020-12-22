الأمم المتحدة تعتمد قراراً تقدمت به المملكة مع دول عربية يدعو للاحتفال بـ”اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”

اعتمدت الأمم المتحدة، أمس (الإثنين)، قراراً تقدمت به المملكة مع كل من الإمارات والبحرين ومصر يدعو إلى الاحتفال بـ”اليوم الدولي للأخوة الإنسانية” في 4 فبراير من كل عام ابتداء من 2021.
وجاء هذا القرار تجسيداً لدور المملكة الرائد وللجهود المشتركة للدول الراعية للقرار في مكافحة خطابات الكراهية الدينية ولنشر ثقافة التسامح.
ودعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية التابعة للمنظمة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير من كل عام، حاثّة الجميع على مواصلة تعزيز ثقافة السلام للمساعدة على كفالة إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت في بيانها الصادر عنها، عن تشجيعها للأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع وتوخي الاحترام المتبادل، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم المتبادل على الصعيد العالمي وأيضاً على الأصعدة الإقليمية والوطنية والمحلية. وفق “أخبار 24”.