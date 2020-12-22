شاب سعودي يكشف كيف حقق نجاحاً عالمياً في “اكتشاف الثغرات الأمنية”

تمكّن شاب سعودي يُدعى خالد الشمراني من الفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية Test-comp 2021، وذلك في قسم “اكتشاف الثغرات الأمنية”، كما حقّق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.
وقال الشمراني أحد منسوبي معهد الإدارة العامة والحاصل على درجة الماجستير من أمريكا ويحضر للدكتوراه حالياً في جامعة مانشستر ببريطانيا، إنه نجح في تحقيق المركز الأول في القسم الأقوى والأصعب، مبيناً أن المسابقة عالمية وهي الثالثة في اختبار البرمجيات.
وأضاف أنه قام بعمل أداة متطورة للمشاركة في هذه المسابقة واستمر العمل عليها عاماً كاملاً وتمكن من خلالها وفقاً لـ”سبق”، من تحقيق الفوز على أدوات كل من بريطانيا وألمانيا والهند وأدوات أخرى من مختلف دول العالم.
وأوضح الشمراني أن الجائزة تتبع المؤتمر الدولي الرابع والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات، مشيراً إلى أن المسابقة كان من المقرر إقامتها في دولة “لوكسمبورغ” الأوروبية لكن بسبب “كورونا” تحولت لمسابقة عالمية افتراضية.