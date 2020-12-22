"الصحة" تستعرض اليوم في مؤتمر صحفي "تحور كورونا" وأسباب إيقاف السفر

تعقد وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، مؤتمرا صحفيا علميا عن تحور فيروس كورونا (COVID-19) في تمام الساعة الـ7 مساءً.
وسيناقش المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي، عدداً من الموضوعات منها تحور الفيروسات، وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في بعض الدول، وتأثير التحور على قوة الفيروس، وتحور الفيروس في المملكة، وتأثير التحور على فاعلية اللقاح.
كما سيتضمن المؤتمر استعراض أسباب إيقاف السفر، والتسلسل الجيني للفيروس، وذلك بمشاركة استشاري الأمراض المعدية الوكيل المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، وأستاذ الصيدلة الإكلينيكية والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة، أحمد الجديع، والمدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عبد الله القويزاني.
وفق “أخبار 24”.