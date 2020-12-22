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أخبار محلية > إيقاف طبيبة تعمل في عيادة أسنان بالطائف وإحالتها للنيابة العامة
22/12/2020   1:03 م

إيقاف طبيبة تعمل في عيادة أسنان بالطائف وإحالتها للنيابة العامة

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قررت إدارة الالتزام بمديرية الشؤون الصحية بالطائف إيقاف طبيبة عن العمل بشكل فوري، وإحالتها إلى النيابة العامة ولجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وجاء قرار الإدارة، وفقا لـ”عكاظ”، بعد أن اكتشفت أن الطبيبة تعمل يوم الجمعة فقط في عيادة أسنان دون ترخيص، كما أنها ليست على كفالة المنشأة، وليس لديها تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضاف المتحدث باسم صحة الطائف، سراج الحميدان، أن الطبيبة مارست عملها منذ أقل من عام دون تصنيف مهني أو رخصة مزاولة المهنة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنشأة الصحية التي قامت بتشغيل الطبيبة بشكل مخالف.

إيقاف طبيبة تعمل في عيادة أسنان بالطائف وإحالتها للنيابة العامة

أخبار محلية
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