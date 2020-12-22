“صندوق الاستثمارات العامة” يُعلن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية

أعلن “صندوق الاستثمارات العامة”، اليوم (الثلاثاء)، تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذي، وذلك ضمن مسيرته التوسعية.
وأوضح الصندوق في بيان، أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وشملت التعيينات:
– تعيين الأستاذ يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.
– انتقال الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية. وفق “أخبار 24”.
– تعيين الأستاذة رانيا محمود نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.
– تعيين الأستاذ فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.
– تعيين الأستاذ علي رضا زعيمي مستشارًا للأستاذ ياسر الرميان.
– تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، الأستاذ سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.