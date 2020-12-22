الأمير سلطان بن سلمان يفتتح مسجده ويعلن إنشاء أول وقف بالمدينة المنورة لخدمة مساجد الطرق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء أول وقف بالمدينة المنورة لخدمة مساجد الطرق، ليعود نفعه على مساجد الطرق وصيانتها وتشغيلها.
وجاء إعلان الأمير خلال افتتاحه جامع سموه، يوم أمس (الإثنين)، في محافظة وادي الفرع على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة، حيث أدى بعد الافتتاح ركعتيّ تحية المسجد، ثم اطّلع على مرافق الجامع الذي بُنيّ على مساحة 1200 متر مربع، ويستوعب أكثر من 400 مصلٍ ومصلية، ويشمل خدمات تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تدوير المياه المستخدمة، والإنارة الذكية.
كما أعلن عن دراسة إنشاء شركة خيرية مهمتها تولي أعمال الصيانة والتشغيل والإنشاء لمساجد الطرق، مشدداً على أهمية المسجد ووجوب العناية به ليكون على أعلى المستويات من حيث النظافة والصيانة والتشغيل.
وفق “أخبار 24”.