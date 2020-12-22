الأرصاد : موجة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وذلك بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.
وأضاف أن هذه الأجواء ستؤثر يوم الجمعة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر على منطقتي حائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وشملت توقعات المركز تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وأن يمتد تأثير الموجة يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة على أجزائها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.