وجه لاعب الهلال السابق وشباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي البرازيلي كارلوس إدواردو، رسالة إلى زميله السابق في الفرنسي بافتيمبي غوميز، بعدما أصبح الأخير الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الهلال.
وافتتح “غوميز” التسجيل للهلال في المباراة التي فاز فيها الفريق على القادسية بثلاثية مقابل هدف، اليوم الإثنين ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهدف “غوميز”، اليوم يصبح أكثر لاعب أجنبي إحرازًا للأهداف في تاريخ الهلال بـ82 هدفًا بمعدل 53 هدفًا في الدوري، و8 في كأس الملك، و14 في دوري أبطال آسيا، و5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية.
وقال “إدواردو”، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “السلام عليكم.. أود أن أهنئ غوميز الهداف التاريخي، إن شاء الله تستمر بالمزيد والمزيد والمزيد.. نراكم قريبًا وحظًا موفقًا”.
وتخطى النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، الرقم المسجل باسم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال السابق، واللاعب الحالي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وفق “أخبار 24”.