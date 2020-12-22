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اخبار رياضية > “فيتوريا” يتخذ أول قراراته بعد فوز النصر على “الباطن” في الدوري
22/12/2020   1:10 م

“فيتوريا” يتخذ أول قراراته بعد فوز النصر على “الباطن” في الدوري

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اتخذ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، أول قراراته بعد تحقيق الفريق الفوز على نظيره الباطن، بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر الجهاز الفني لفريق النصر، وفقًا للإعلامي الرياضي، علاء العنزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منح راحة للاعبين اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة ضمك.

وحقق النصر الفوز أمام الباطن، في إطار الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، سجلهما خالد الغنام في الدقيقة 86 ونورالدين أمرابط من ركلة جزاء في الدقيقة 90. وفق “أخبار 24”.

“فيتوريا” يتخذ أول قراراته بعد فوز النصر على “الباطن” في الدوري

اخبار رياضية
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