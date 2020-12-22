“غوميز” يعلق على لقب الهداف التاريخي في الهلال.. والفوز على القادسية

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافتيمبي غوميز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على القادسية بثلاثية مقابل هدف، اليوم الإثنين، بالجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وقال “غوميز”، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “سعيد للغاية بهذا الفوز، نادٍ كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية.. وكنا في حاجة ماسة للفوز”.
وتابع: “رغبت في التسجيل لمساعدة فريقي على الفوز، الذي أعتبره أهم من البحث عن لقب الهداف التاريخي.. وصلت لحاجز رقمي مميز لكنني سأواصل القتال من أجل الهلال لإسعاد الجماهير العريقة التي دائمًا تقف بجواري”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح “غوميز”: “سعيد جدًا بتعامل الشعب السعودي معي، ترحيبه بي منذ قدومي، يجعلني أشعر بأني لاعب من المملكة”، مطالبًا الجماهير بمسامحتي عندما أكون بعيدًا عن مستواي، وأفتقد الجماهير كثيرًا البعيدة عن المدرجات”.