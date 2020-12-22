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اخبار رياضية > الفحوصات تُحدد إصابة “رودريغيز” ومدة غيابه عن “الاتحاد”
22/12/2020   1:12 م

الفحوصات تُحدد إصابة “رودريغيز” ومدة غيابه عن “الاتحاد”

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كشف نادي الاتحاد، أن نجم فريقه الأول لكرة القدم غاري رودريغيز، سيجري اليوم الثلاثاء، الفحوصات الطبية لتحديد نوع إصابته التي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام الرائد.

وقال الاتحاد، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن النجم رودريغيز، سيجري الفحوصات الطبية، بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي.

وتعرض نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، التي أُقيمت مساء الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي. وفق “أخبار 24”.

الفحوصات تُحدد إصابة “رودريغيز” ومدة غيابه عن “الاتحاد”

اخبار رياضية
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