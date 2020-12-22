“مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل” يعلن تعديلاً في موعد انتهاء المهرجان

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تقديم موعد انتهاء المهرجان ليكون بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، بدلاً من منتصف شهر يناير المقبل.
وأوضحت الإدارة في بيان لها مساء أمس (الإثنين)، أن تقديم موعد انتهاء مهرجان الإبل والمقام حالياً في ميدان الملك عبدالعزيز، جاء بناءً على أمر سام وحرص قيادة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة كورونا.
وأهابت إدارة المهرجان بجميع المشاركين بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية، بالحرص على الالتزام التام بالاحترازات والتعليمات للوقاية من الإصابة بجائحة كورونا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لن تتساهل في تطبيق العقوبات على كل من يخالف تلك التعليمات. وفق “أخبار 24”.