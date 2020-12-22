بسبب كورونا المتحوّر.. سفارتا المملكة في برلين ولندن تهيبان بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومتين

أهابت سفارتا السعودية في ألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، بكافة المواطنين الموجودين هناك الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت سفارة المملكة لدى ألمانيا أنها تأمل من المواطنين الذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاؤها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات.
يُذكر أن ألمانيا كانت قد شهدت زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بكورونا، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام. وفق”أخبار 24″.
وأوضحت سفارة المملكة لدى لندن أنه على المواطنين المتواجدين هناك ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة.
1-1 الأخوة الكرام المواطنين والمواطنات
نظراً لما تشهده جمهورية ألمانيا الإتحادية مؤخراً من زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بفيروس #COVID19 وما تمخض عن ذلك من قرارات للحد من إنتشار الوباء وفرض الإغلاق العام فإن السفارة
يتبع..
— KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) December 22, 2020
نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية. مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة.
— Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) December 22, 2020