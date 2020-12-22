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أخبار المناطق > بسبب كورونا المتحوّر.. سفارتا المملكة في برلين ولندن تهيبان بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومتين
23/12/2020   1:48 ص

بسبب كورونا المتحوّر.. سفارتا المملكة في برلين ولندن تهيبان بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومتين

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أهابت سفارتا السعودية في ألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، بكافة المواطنين الموجودين هناك الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت سفارة المملكة لدى ألمانيا أنها تأمل من المواطنين الذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاؤها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات.

يُذكر أن ألمانيا كانت قد شهدت زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بكورونا، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام. وفق”أخبار 24″.

وأوضحت سفارة المملكة لدى لندن أنه على المواطنين المتواجدين هناك ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة.

بسبب كورونا المتحوّر.. سفارتا المملكة في برلين ولندن تهيبان بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومتين

أخبار المناطق
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