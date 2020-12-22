“التعليم”: طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم استعداداً لبداية الفصل الدراسي الثاني

انتهت وزارة التعليم من طباعة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع المراحل التعليمية، وخاصة بالفصل الدراسي الثاني.
وتعمل الوزارة على ترحيل الكتب لإدارات التعليم في مناطق المملكة المختلفة، لضمان بداية الفصل الدراسي الثاني بشكل جاد.
وأوضح مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، أن الوزارة أنهت طباعة 24.45 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14.34مليون كتاب للمرحلة المتوسطة، و29.15 مليون كتاب للمرحلة الثانوية.
وبين أن الوزارة أنهت طباعة 372.9 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و358.9 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار، وأكثر من 15 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22.3 ألف كتاب للتربية الفكرية، و948.4 ألف كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و30.6 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج. وفق”أخبار 24″.
وأكد أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل، مشيرًا إلى ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.