بالفيديو.. سرور يكشف كواليس عزفه للمقطع الشهير “أنت ملك” بحفل الطائف

كشف الفنان محمود سرور كواليس المقطع الشهير لعزفه صولو الكمان لأغنية “أنت ملك” للفنان رابح صقر خلال حفل بالطائف.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن القصة بدأت عندما طلب الفنان ماجد المهندس تقديم الأغنية الشهيرة بنمط مختلف.
وأضاف أنه فاجأ المهندس بـ”صولو الكمان” الشهير، والذي لاقى إعجابًا وتفاعلًا واضحًا من جانب الجمهور في الطائف، وهو ما جعله يتبادل الابتسامات مع ماجد المهندس، بعد تأكدهما من نجاح الفكرة.
وأوضح أنه بعد نشر المقطع على قناته على “يوتيوب”، حقق ملايين المشاهدات خلال وقت قصير، كما تم تداوله بشكل مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفق”أخبار 24”.
وروى سرور قصة مقولة “قسم يا سرور”، التي قالها له الفنان رابح صقر خلال إحدى الحفلات الموسيقية، وتحديدًا عندما كان يعزف “قالوا الحب أعمى”، مشيرًا إلى أنه شعر بأن صقر منحه “الهوية السعودية”.
الفنان #محمود_سرور يروي قصة صولو (انت ملك).. المقطوعة التي غيرت حياته..#رابح_صقر منحني الجنسية السعودية عندما نادى “قسّم يا سرور” و #ماجد_المهندس فوجئ بالصولو في الطائف مثل الجمهور..#محمود_سرور_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@Mhmoudsorour@RabehSaqer@majidalmohandis pic.twitter.com/BXguBjHGzq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 22, 2020