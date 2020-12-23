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أخبار محلية > من الدخول وحتى المغادرة.. شاهد كيف يُستقبل الراغبون في الحصول على لقاح كورونا
23/12/2020   9:31 ص

من الدخول وحتى المغادرة.. شاهد كيف يُستقبل الراغبون في الحصول على لقاح كورونا

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أبدى الحاصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد رضاهم التام عن الخدمة التي حصلوا عليها داخل مراكز التطعيم في الرياض.

واستعرض مقطع فيديو لقناة “الإخبارية” طريقة استقبال الكوادر التابعة لوزارة الصحة للراغبين في الحصول على اللقاح، وتنظيم عملية دخولهم وتلقيهم للقاح.

وأشاد المواطنون بإجراءات الاستقبال والترحيب المستمر من جانب الكوادر الطبية بالراغبين في الحصول على اللقاح، كما أشادوا بالمتابعة الدقيقة من جانب القائمين على المركز. وفق “أخبار 24”.

وأبدوا رضاهم التام عن التنظيم، خاصة أن عملية التطعيم تُختتم دومًا بالانتظار لمدة ربع ساعة في مكان مخصص لمتابعة حالة متلقي اللقاح، والوقوف على ما إذا كان سيعاني من أي أعراض جانبية للقاح من عدمه.

من الدخول وحتى المغادرة.. شاهد كيف يُستقبل الراغبون في الحصول على لقاح كورونا

أخبار محلية
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