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أخبار محلية > مسؤول بـ”شؤون المسجد الحرام”: لم نسجل حالات اشتباه بـ”كورونا”.. ونتابع المستجدات مع “الصحة”
23/12/2020   9:34 ص

مسؤول بـ”شؤون المسجد الحرام”: لم نسجل حالات اشتباه بـ”كورونا”.. ونتابع المستجدات مع “الصحة”

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أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس “كورونا” المُستجد حتى الآن بين الزائرين والمعتمرين والمصلين، مشدداً على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال المنصوري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه يجرى متابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس والتعليمات، ومدى تطبيق الإجراءات بشكل دوري مع وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفي مقدمتها تعقيم ساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف، مع استمرار التباعد في الصلاة والطواف، وكذلك تركيب كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه. وفق “أخبار 24”.

مسؤول بـ”شؤون المسجد الحرام”: لم نسجل حالات اشتباه بـ”كورونا”.. ونتابع المستجدات مع “الصحة”

أخبار محلية
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