بالفيديو.. “كارتيرون”: هناك موقف متحيز من الحكام ضد “التعاون”.. وطلبت تفسيراً لذلك

كشف مدرب نادي التعاون باتريس كارتيرون، عن سبب طلبه عقد لقاء مع رئيس لجنة الحكام، موضحاً أنه كان بحاجة إلى بعض التفسيرات في الجانب التحكيمي.
وأضاف كارتيرون في حوار مع قناة “العربية”، أنه يرى بأن هناك موقفاً متحيزاً ضد الفريق من قِبل الحكام وهو الأمر الذي جعله محبطاً، لافتاً إلى أنه كان يريد حواراً معهم حتى يفهم القرارات التي يتخذونها، لكنه لم يحصل على رد وتفسيرات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه عندما تولى الإدارة الفنية بنادي التعاون واجه ظروفاً صعبة على مستوى الفريق الذي كان في وضع كارثي وسيئ، مبيناً أنه وعد ببناء التشكيلة وركز على الجانب البدني والتكتيكي، وعمل كثيراً على الناحية النفسية حتى يستعيد الجميع الثقة.
لماذا طلب كارتيرون الاجتماع مع لجنة الحكام السعودية؟ .. مدرب التعاون يجيب في حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/VsvnZC1gPi
— العربية – في المرمى (@FilMarma) December 22, 2020