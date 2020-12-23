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اخبار رياضية > فلادان: السومة محترف.. والجماهير محظوظة بمتابعته
23/12/2020   10:17 ص

فلادان: السومة محترف.. والجماهير محظوظة بمتابعته

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أشاد المدير الفني لفريق الأهلي، فلادان ميلويفيتش، بالمحترف السوري في صفوف فريقه عمر السومة.

وقال فلادان، في تصريحات عقب مباراتهم أمام الفتح:”عمر شخص محترف، يحب الأهلي بشكل كبير ولاعب مهم وقائد، وسعيد بالشيء الذي حققه وأتمنى أن يكون بصحة جيدة”.

وأتم المدير الفني لفريق الأهلي تصريحاته قائلاً:”مُتأكد أن عمر سيُسجل أهدافاً أكثر وأكثر بالدوري والدوري السعودي والجماهير محظوظة بمتابعتهم للاعب مثل عمر”.

وقاد السومة فريقه الأهلي لخطف الفوز أمام نظيرهم الفتح بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري. وفق “أخبار 24”.

وأصبح السومة الهداف التاريخي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب هدفه في مباراة فريقه أمام الفتح، بعدما وصل إلى 127 هدفا وكسر رقم ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفاً.

فلادان: السومة محترف.. والجماهير محظوظة بمتابعته

اخبار رياضية
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