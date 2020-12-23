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اخبار رياضية > تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة التاسعة
23/12/2020   10:16 ص

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة التاسعة

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انتهت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أُقيمت 4 مواجهات، كانت آخرها مباراة الأهلي ونظيره الفتح، التي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد.

وبعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة اليوم، استمر فريق الهلال في صدارة جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي مُلاحقه في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويتساوى التعاون مع الاتحاد برصيد 14 نقطة في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، ومازال النصر في المركز قبل الأخير ضمن جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1- الهلال: 22 نقطة

2- الأهلي: 19 نقطة

3- الشباب: 15 نقطة

4- التعاون: 14 نقطة

5- الاتحاد : 14 نقطة

6- الاتفاق: 14 نقطة

7- الفيصلي: 13 نقطة

8- القادسية: 13 نقطة

9- الوحدة: 12 نقطة

10- الباطن: 11 نقطة

11- الرائد: 11 نقطة

12- أبها: 11 نقطة

13- الفتح : 10 نقاط

14- العين: 7 نقاط

15- النصر: 7 نقاط

16- ضمك: 7 نقاط

وفق “أخبار 24”.

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة التاسعة

اخبار رياضية
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