الإعلان خلال أيام.. تطورات جديدة بشأن اتفاق الأهلي لتجديد عقد “السومة”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات ملف تجديد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر السومة.
وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن إدارة الأهلي اتفقت مع اللاعب عمر السومة، على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي في الأيام القادمة.
وقاد “السومة” فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الفتح، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وأصبح السومة الهداف التاريخي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما وصل إلى 127 هدفا وكسر رقم ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفاً.