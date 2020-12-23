نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الإعلان خلال أيام.. تطورات جديدة بشأن اتفاق الأهلي لتجديد عقد “السومة”
23/12/2020   10:17 ص

الإعلان خلال أيام.. تطورات جديدة بشأن اتفاق الأهلي لتجديد عقد “السومة”

+ = -
287

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات ملف تجديد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر السومة.

وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن إدارة الأهلي اتفقت مع اللاعب عمر السومة، على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي في الأيام القادمة.

وقاد “السومة” فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الفتح، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

وأصبح السومة الهداف التاريخي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما وصل إلى 127 هدفا وكسر رقم ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفاً.

الإعلان خلال أيام.. تطورات جديدة بشأن اتفاق الأهلي لتجديد عقد “السومة”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127933.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.