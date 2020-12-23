“الشباب” يقترب من خطف نجم الهلال في الانتقالات الشتوية

كشفت مصادر صحفية، أمس الثلاثاء، عن اقتراب رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل (الميركاتو الشتوي).
وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اقترب من استعادة لاعب نادي الهلال، هتان باهبري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن لاعب الهلال هتان باهبري، تلقى الكثير من العروض، لكسب خدماته أبرزها من أحد الأندية الإماراتية خلال يناير المقبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هتان باهبري كان قد انتقل لصفوف فريق الهلال مطلع العام 2019، لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي الشباب.