“رازفان لوشيسكو” يفوز بجائزة أفضل مدرب روماني في 2020

حصد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، جائزة أفضل مدرب روماني للعام 2020، متساويًا مع مواطنه كوزمين أولاريو المدير الفني لجيانجسو سونينج الصيني.
وتوج “لوشيسكو” بجائزة أفضل مدرب روماني في 2020، وفقًا للاستفتاء الذي طرحته صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية لأفضل مدرب، شارك فيه نخبة من الإعلاميين والمدربين والرياضيين داخل رومانيا.
وحصل مدرب الهلال رازفان على أغلبية الأصوات، بعد حصوله على الثلاثية مع الهلال هذا الموسم، بينما فاز كوزمين ببطولة الدوري الصيني مع فريقه جيانجسو لأول مرة في تاريخه. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن كوزمين سبق له تدريب الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2009، وحقق مع الفريق لقب بطولة الدوري، بالإضافة إلى بطولتي كأس ولي العهد.