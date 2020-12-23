خطف فريق ضمك فوزاً قاتلاً أمام نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
وتقدم أبها بعد مرور 9 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العواضي قبل أن يتعادل سيرجيو فيتور في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني خطف مازن أبو شرارة هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع.
وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى النقطة 7 في المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أبها عند النقطة 11 في المركز الـ 11.
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أهداف المباراة |#ضمك 2 : 1 #أبها #ضمك_أبها pic.twitter.com/IEkaenOunW
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2020
وفق “أخبار 24”.