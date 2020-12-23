نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في خطف الفوز على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء الهدف الأول والوحيد لفريق الأهلي في الدقيقة (54)، عن طريق الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبدالله حسون، قابلها النجم السوري برأسية نموذجية سكنت شباك الفتح.
أحداث المباراة
جاءت أولى الهجمات الخطيرة للأهلي في الدقيقة الثانية، من نصيب ألكسندر ميتريتا، بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر وصولًا إلى منطقة الجزاء والتسديد من أقصى الجانب الأيسر يتصدى لها ماكسيم بوفال على مرتين ويشتتها دفاع الفتح.
وفي الدقيقة (8) جاءت انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن عن طريق سلمان المؤشر، سددها قوية ولكن تصطدم في القائم الأيسر لمرمى حارس الفتح وتخرج إلى ضربة مرمى.
وتوقفت المباراة في الدقيقة (22) لعلاج لاعب الفتح مراد باتنا، بعد التحام قوي من محمد خبراني، وسط مطالبات من لاعبي الفتح بركلة جزاء.
وشهدت الدقيقة (25) محاولات خطيرة وتسديدات بالجملة من خارج منطقة الجزاء لصالح الفتح، تصطدم في جسد لاعب الأهلي وتخرج إلى ركنية وسط مطالبات من لاعبي الفتح بوجود ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على حساب إدريس فتوحي.
وجاءت عرضية لصالح الأهلي في الدقيقة (30) من الجانب الأيسر عن طريق ماركو مارين يلمسها أحد لاعبي الأهلي من العارضة القريبة في اتجاه العارضة البعيدة ليقابلها عمر السومة برأسية قوية يبعدها توفيق بوحيمد بصدره ببراعة شديدة من على خط المرمى إلى ركنية.
وفي الدقيقة (40) عاد حكم المباراة من جديدة إلى تقنية “الفار” بداعي وجود لمسة يد على لاعب الأهلي محمد آل فتيل، بعد تسديدة من مروان سعدان، ولكن بعد العودة للفار، حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفتح.
شهدت الدقيقة (65) إجراء عدة تغييرات لفريق الأهلي، الأول جاء بنزول علي الأسمري وخروج ماركو مارين، والثاني بنزول عبدالرحمن غريب وخروج ميتريتا. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (69) جاء التبديل الأول من نصيب الفتح بنزول عبدالله البلادي، وخروج ميتشيل تي فريدي، وبعدها بدقايق نزل صقر عطيف، وخروج محمد السعيد بدلًا منه، والتبديل الثالث في الفتح كان بنزول عبدالله اليوسف وخروج توفيق بوحيمد.
وشهدت المباراة في الدقيقة (76) نزول سلطان مندش، وخرج سلمان المؤشر، وجاء تبديل اضطراري في صفوف الأهلي، في الدقيقة (82) بنزول معتز هوساوي وخروج محمد آل فتيل بسبب الإصابة.
د53′ هدف لـ الأهلي! ⚽#عمر_السومه يفتتح التسجيل#الاهلي 1 : 0 #الفتح
#الأهلي_الفتح
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/GQAbTI3GlG
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2020