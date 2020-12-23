“السوق المالية” تحيل 11 مشتبهاً به إلى النيابة العامة

أعلن مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وجاء قرار الإحالة نظراً لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وأوضحت الهيئة أن حالات الاشتباه شملت ارتكابهم عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 5 ديسمبر 2019 إلى 15 نوفمبر 2020.
وأكدت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.