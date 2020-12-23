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اخبار رياضية > “سرور” يكشف السر وراء تراجع نتائج النصر هذا الموسم
23/12/2020   9:51 م

“سرور” يكشف السر وراء تراجع نتائج النصر هذا الموسم

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، عن السر وراء تراجع نتائج الفريق الكروي هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “سرور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في النصر لاعبين كبار متى عادت معنويات الفوز عندهم واستطاعوا أن يوصلوا معدل اللياقة للأعلى وأهتموا أكثر بواجباتهم بتكثيف التمارين لن يستطيع أي ناد إيقافهم”.

وأوضح: “بيتروس ومرابط وسلطان الغنام، والخيبري والحسن وحمدالله، المستوى اللياقي عندهم أحد أسباب عدم خروج النصر بالمظهر الحقيقي رغم ان الحسن لم يلعب كثير، ولكن بالنسبة لي الأمر واضح، على الكابتن حسين عبدالغني إنهاء هذا الموضوع مع اللاعبين ومدرب اللياقة”. وفق “أخبار 24”.

ورفع فريق النصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

“سرور” يكشف السر وراء تراجع نتائج النصر هذا الموسم

اخبار رياضية
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