واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانطلقت التدريبات تحت قيادة المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، كما أدى اللاعبون الأساسيون تدريبا خفيفا، بما فيهم الحارس غروهي الذي شارك بالمران.
وأعلن الإعلامي الرياضي، علاء سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللاعب رودريغز، بدأ اليوم برنامجه العلاجي بالعيادة الطبية داخل النادي.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول، برصيد 22 نقطة.
وفق “أخبار 24”.