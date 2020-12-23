3 أندية الأقوى هجوميًا في دوري المحترفين

تتنافس 3 فرق على صدارة قائمة الأكثر فرق تسجيلًا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 9 جولات على انطلاق منافسات البطولة.
وكشف حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا هذا الموسم، والتي يتصدرها الهلال برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.
ويحتل فريق الفتح المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا خلال الـ9 جولات الماضية، يليه الشباب برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع فريق الباطن. وفق “أخبار 24”.
بـ 16 هدف!⚽️#الهلال – #الأهلي – #الاتفاق
في صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في دورينا. 👏🔝 pic.twitter.com/UPSi0Y3edq
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 23, 2020