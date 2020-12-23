نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 3 أندية الأقوى هجوميًا في دوري المحترفين
23/12/2020   9:53 م

3 أندية الأقوى هجوميًا في دوري المحترفين

+ = -
599

تتنافس 3 فرق على صدارة قائمة الأكثر فرق تسجيلًا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 9 جولات على انطلاق منافسات البطولة.

وكشف حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا هذا الموسم، والتي يتصدرها الهلال برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

ويحتل فريق الفتح المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا خلال الـ9 جولات الماضية، يليه الشباب برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع فريق الباطن. وفق “أخبار 24”.

3 أندية الأقوى هجوميًا في دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128010.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.