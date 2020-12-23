واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته، وذلك بعد أن منح المدير الفني رازفان لوشيسكو، اللاعبين راحة يوم أمس، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجانبين اللياقي والفني، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء القادسية الماضي، وتطبيقات تكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين، ومناورة لبقية اللاعبين على جزء من الملعب.
وشارك الثنائي هتان باهبري وجيوفينكو، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيليين، في المقابل تواجد اللاعب مدالله العيان في عيادة مستشفى المملكة بمقر الناي، وذلك نظيره تعرضه لغصابة في عضلة الساق.
وفق “أخبار 24”.