النصر يسعى لتجهيز المصابين.. والبريكان يعوض غياب حمدالله

كشفت تقارير صحفية، اليوم (الأربعاء)، أن اختصاصي تأهيل لاعبي النصر الإسباني هوجو كاماريرو، يسعى لاستعادة جهود المصابين خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الفريق في مبارياته بمسابقة الدوري السعودي.
وأوضحت التقارير ووفقاً لـ”الرياضية”، أن اختصاصي تأهيل لاعبي النصر قد فرض برنامجاً تأهيلياً للاعبي الوسط، الثنائي عبدالمجيد الصليهم وأيمن يحيى لتجهيزهما.
وبينت أن هوجو يفضل عدم الاستعجال بعودة الصليهم ويحيى في لقاء ضمك يوم السبت المقبل مع تأكيد مشاركتهما أمام الفيصلي يوم الخميس.
وأشارت إلى أنه تأكدت مشاركة مهاجم الفريق فراس البريكان في لقاء ضمك بعد جاهزيته البدنية، إضافة إلى تعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.